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    Альтернатива приложению Ashyq появилась в Казахстане

    20 Мая 2021, 13:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В работе приложения Ashyq наблюдаются технические неполадки с выводом статуса. Причины технических неполадок выясняются. На время сбоя в оперативном порядке пользователям был предоставлен альтернативный способ посетить заведение – приложение Aitu. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Несколько недель назад компания BTS предложила нам интегрировать Ashyq в Aitu. Мы согласились, потому что наш принцип – мультиплатформенный подход, как в случае с выводом госуслуг на приложения банков. Почему Aitu? Во-первых, BTS уже работали с государством. То есть у них есть подписанные меморандумы о неразглашении и ответственности за безопасность данных. Во-вторых, что Ashyq, что теперь и Aitu является только «лицом», которое не располагает данными с республиканской базы ПЦР, а только «подтягивает» инфу. Официальный запуск должен был быть позже, сейчас Ashyq на Aitu работает в пилотном режиме. Видимо, самое время испытать функционал «в бою», – сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

    Воспользоваться функционалом Ashyq в приложении Aitu можно пройдя по ссылке: https://i2.app.link/OrbgU0JOdgb . Далее в приложении Aitu в разделе «Приложения» нужно ввести «Ashyq» и устанавливаете.

    В ближайшее время функционал Ashyq появится и на другой площадке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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