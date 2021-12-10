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    Альпийские подразделения Вооруженных сил соревнуются за звание лучшего

    10 Декабря 2021, 19:51

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в горах Заилийского Алатау на базе Центра горной подготовки Министерства обороны проходит «Военная альпиниада – 2021». За кубок начальника Генерального штаба соревнуются военные альпинисты подразделений специального назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Спортсменам предстоит выполнить восемь специальных задач, среди которых восхождение на пик Нурсултан, навесная и параллельная переправы через реку, транспортировка пострадавшего и преодоление скального участка с использованием специальных средств. Участники также продемонстрируют навыки в индивидуальном лазании на естественном скальном рельефе и марш-бросок по пересеченной местности.

    Горная подготовка – одно из основных направлений подготовки специальных подразделений, предназначенных для действий в горах. При проведении соревнований оценивается уровень подготовки военнослужащих, их теоретические знания и практические навыки, умение работать индивидуально и в составе группы.

    Соревнования посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан. Награждение победителей военной альпиниады состоится 12 декабря.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Армия 30 лет Независимости
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