Альпийские подразделения Вооруженных сил соревнуются за звание лучшего

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в горах Заилийского Алатау на базе Центра горной подготовки Министерства обороны проходит «Военная альпиниада – 2021». За кубок начальника Генерального штаба соревнуются военные альпинисты подразделений специального назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Спортсменам предстоит выполнить восемь специальных задач, среди которых восхождение на пик Нурсултан, навесная и параллельная переправы через реку, транспортировка пострадавшего и преодоление скального участка с использованием специальных средств. Участники также продемонстрируют навыки в индивидуальном лазании на естественном скальном рельефе и марш-бросок по пересеченной местности.

Горная подготовка – одно из основных направлений подготовки специальных подразделений, предназначенных для действий в горах. При проведении соревнований оценивается уровень подготовки военнослужащих, их теоретические знания и практические навыки, умение работать индивидуально и в составе группы.

Соревнования посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан. Награждение победителей военной альпиниады состоится 12 декабря.