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    Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США

    26 Июня 2023, 07:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская актриса Альмира Турсын, ставшая известной после роли легендарной царицы массагетов Томирис в исторической картине Акана Сатаева, завоевала призовое место в международном конкурсе красоты «Mrs Globe», передает МИА «Казинформ».

    Осенью 2022 года Альмира Турсын завоевала титул Mrs. Globe Kazakhstan и путевку в мировой финал конкурса красоты в Калифорнии, США.

    «Мне дали звание «1-ая вице миссис Globe». То есть, 2-ое место», - сообщила актриса на своей странице в Instagram.

    Как проинформировали на странице конкурса Mrs. Globe Kazakhstan в Instagram, еще две участницы от Казахстана вошли в топ 5, получили титулы королев, фирменные короны и ленты Globe.

    Жанна Сахариева - 4-я вице миссис, категория 45+

    Индира Кульбаева - 4-я вице миссис, категория Plus size.

    «Девушки своими образами, харизмой, внешностью привлекали внимание всех участниц и гостей конкурса.Наши девушки - истинный образец красоты, достоинства и восхищения», - отметили организаторы казахстанского конкурса. Победительницей конкурса красоты Mrs Globe 2023 («Миссис Земной шар»), в котором участвуют замужние женщины, ведущие благотворительную деятельность, завершившегося в воскресенье, 25 июня, стала Лана Глумакова из Беларуси.

    Напомним, алматинка Альмира Турсын, психолог по образованию и коуч по личностному развитию. В начале февраля 2018 года буквально проснулась знаменитой, когда ее утвердили на главную роль в историческом фильме. Ее фотография в костюме царицы массагетов разнеслась по просторам Казнета, а внешность девушки назвали эталоном казахской красоты.

    В марте 2018 года Альмира Турсын дала МИА «Казинформ» свое первое публичное интервью.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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