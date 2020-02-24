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    аль-Фараби и Абай сделали вклад в формирование научной мысли различных странах мира – профессор

    24 Февраля 2020, 20:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – аль-Фараби и Абай - это мыслители высочайшей научной мобильности, сделавшие вклад в формирование научной мысли различных странах мира. Такое мнение выразила доктор философских наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Шамшия Рысбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, в своей философии аль–Фараби поднимал вопросы нравственно совершенной личности, счастья, «добродетельного города», мира на всем земном шаре, справедливости и честности.

    «Как считал аль-Фараби, путь совершенства процесс длиною в жизнь. Счастье он понимал как приобретение качественного знания, как вечную нравственную ценность. Счастье есть дар в совершенствовании духовности. Достижение счастье - дело рук самого человека с помощью свершения добрых, светлых дел. А философия Абая также наполнена нравственно-гуманистическими идеями, добром, уважением, дружбой, любовью. Абай в своих произведениях, отвечая на вопрос, что есть человек, утверждал: «Сущность человека составляют любовь, справедливость и душевность. Люди не могут обходиться без этих начал. Человек человеку – друг», - отметила ученый.

    По ее словам, величайшее достоинство этих двух мыслителей заключается в том, что они выражали в своих произведениях концепции касающиеся развития каждого государства, общества, идеи общечеловеческого значения, базирующиеся на идеях гуманизма, просвещения и нравственности.

    «аль-Фараби и Абай - это мыслители высочайшей научной мобильности, сделавшие вклад в формирование научной мысли различных странах мира. Необходимо донести, воссоздать, репродуцировать результаты идей и произведений этих ученых. Это один из важных шагов осмысления собственной культуры, приводящий к самосознанию казахстанского народа», - добавила профессор.

    Отметим, 21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    29 января в Казахстане был официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби.

    Фото: www.kaznu.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Вузы История Казахстана аль-Фараби Абай
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