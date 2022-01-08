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    Альфа-Банк не будет начислять штрафы и пени по платежам во время ЧП

    8 Января 2022, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа всех отделений Альфа-Банка приостановлена в соответствии с решением Национального банка с целью защиты клиентов и сотрудников финансовых учреждений. Сотрудники банка работают с государственными органами над восстановлением доступа к мобильному приложению для физических и юридических лиц, а также интернет-банкингу, банкоматам и терминалам Альфа-Банка, передает МИА «Казинформ».

    Стоит отметить, что ежемесячные платежи по кредитам для физических лиц, ИП, юридических лиц, а также по карте рассрочки Alfa Black, дата оплаты которых выпадает на период с 5 до 19 января 2022 года, не будут выноситься на просрочку. Штрафы и пени по таким платежам начисляться не будут.

    В банке отмечают, что средства вкладчиков находятся в сохранности. Приоритетом Альфа-Банка является надежность, подтверждённая рейтингами международных агентств.

    Альфа-Банк Казахстан представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings («BB-/В» прогноз «Стабильный») и Standard Poor’s («BB/B» прогноз «Стабильный»).


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Банки ЧП-2022
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