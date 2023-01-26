Альбина Какенова пробилась в финал юниорского турнира Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Айнитдинова и Куламбаева пробились в четвертьфинал турнира в Индии, а Альбина Какенова поборется за титул в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В индийском городе Пуна на женском турнире серии ITF W40 Жибек Куламбаева (483-я в рейтинге WTA) и Гозаль Айнитдинова (585 WTA) пробились в четвертьфинал в парном разряде. Казахстанский дуэт на старте обыграл японок Эрину Хаяши и Саки Имамуру 6:4, 6:4. В четвертьфинале Гозаль и Жибек сыграют против Нигины Абдураимовой (Узбекистан)/Ен-Шу Лианг (Китайский Тайбэй). В одиночном разряде этого же турнира казахстанки завершили борьбу во втором круге.

В Австралии на знаменитых кортах «Мельбурн Парка» проходит юниорский турнир Australian Open 2023 Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. 14-летняя казахстанка Альбина Какенова пробилась в финал. В группе «В» Альбина во всех трех матчах одержала победу и уже завтра, 27 января, сыграет с представительницей Японии Хикари Ямоммото.

Как сообщалось ранее, сегодня 23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проведет полуфинальный матч на Australian Open.





Фото: ktf.kz