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    Альбина Какенова пробилась в финал юниорского турнира Australian Open

    26 Января 2023, 12:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Айнитдинова и Куламбаева пробились в четвертьфинал турнира в Индии, а Альбина Какенова поборется за титул в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В индийском городе Пуна на женском турнире серии ITF W40 Жибек Куламбаева (483-я в рейтинге WTA) и Гозаль Айнитдинова (585 WTA) пробились в четвертьфинал в парном разряде. Казахстанский дуэт на старте обыграл японок Эрину Хаяши и Саки Имамуру 6:4, 6:4. В четвертьфинале Гозаль и Жибек сыграют против Нигины Абдураимовой (Узбекистан)/Ен-Шу Лианг (Китайский Тайбэй). В одиночном разряде этого же турнира казахстанки завершили борьбу во втором круге.

    В Австралии на знаменитых кортах «Мельбурн Парка» проходит юниорский турнир Australian Open 2023 Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. 14-летняя казахстанка Альбина Какенова пробилась в финал. В группе «В» Альбина во всех трех матчах одержала победу и уже завтра, 27 января, сыграет с представительницей Японии Хикари Ямоммото.

    Как сообщалось ранее, сегодня 23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проведет полуфинальный матч на Australian Open.


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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