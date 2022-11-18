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    Альбина Какенова и Сафина Сафиулина лидируют в юниорском азиатском рейтинге по теннису

    18 Ноября 2022, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет и до 16 лет. Об этом передает МИА «Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В рейтинге девушек до 14 лет первое место продолжает занимать Альбина Какенова (Астана). В активе у казахстанки 3922 очка. В десятку сильнейших азиатского рейтинга также вошли Ева Корышева (Актобе) - четвертая позиция и Ариана Гогулина (Астана) – восьмая.
    Среди юниорок до 16 лет на первую строчку поднялась Сафина Сафиулина (Алматы) - у казахстанки 720 рейтинговых очков. В десятку рейтинга желтого континента также вошли Полина Слепцова (Алматы) – шестое место и Айя Нупбай (Алматы) – девятое место. У юношей на второй позиции расположился Карим Темирлан (Астана), на седьмую строчку поднялся Тихон Сорокин (Алматы).


    Фото: ktf.kz
    Теннис
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