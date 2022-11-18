Альбина Какенова и Сафина Сафиулина лидируют в юниорском азиатском рейтинге по теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет и до 16 лет. Об этом передает МИА «Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В рейтинге девушек до 14 лет первое место продолжает занимать Альбина Какенова (Астана). В активе у казахстанки 3922 очка. В десятку сильнейших азиатского рейтинга также вошли Ева Корышева (Актобе) - четвертая позиция и Ариана Гогулина (Астана) – восьмая.

Среди юниорок до 16 лет на первую строчку поднялась Сафина Сафиулина (Алматы) - у казахстанки 720 рейтинговых очков. В десятку рейтинга желтого континента также вошли Полина Слепцова (Алматы) – шестое место и Айя Нупбай (Алматы) – девятое место. У юношей на второй позиции расположился Карим Темирлан (Астана), на седьмую строчку поднялся Тихон Сорокин (Алматы).







Фото: ktf.kz



