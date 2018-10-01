Альберт Рау: Инициативы Президента РК - большая помощь для бизнесменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау поделился своим мнением насчет поручений, озвученных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в ходе ежегодного Послания народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, весенние Пять социальных инициатив и нынешнее Послание направлены на улучшение благосостояния населения. Все это связано с экономикой. Поэтому я считаю, что сегодня был радостный день для отечественных бизнесменов, предпринимателей и промышленников, потому что Президент сказал, что экономический рост должен обеспечить благосостояние. Президент оценил свои инициативы примерно в полтора триллиона тенге, вот только смотрите - 500 млрд пойдет на поддержку экспортеров», - сказал Альберт Рау журналистам.



По его словам, предприятия, которые были построены за первые две пятилетки индустриализации, «сегодня производят хорошую, конкурентоспособную продукцию».



«Это и локомотивы, рельсы, вентиляторы, аккумуляторы и так далее. Но сегодня не хватает денег, чтобы это все продвигать на внешние рынки, поскольку наш рынок очень мал. Второе это то, что не хватает фондирования. Президент поручил Нацбанку дать тенговых ликвидных денег - 600 миллиардов тенге. Третье: Президент сказал, что программу «Дорожная карта бизнеса-2020» нужно продлить до 2025 года, что важно для малого и среднего бизнеса. Эффективная программа для малого и среднего бизнеса будет продолжена», - утверждает мажилисмен.



Депутат считает, что озвученная Президентом Казахстана социальная программа подкреплена реальными механизмами поддержки отечественного бизнеса.