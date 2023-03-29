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    Альберт Рау и Дания Еспаева избраны заместителями председателя Мажилиса Парламента РК

    29 Марта 2023, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Альберт Рау и Дания Еспаева избраны заместителями председателя Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Их кандидатуры были предложены спикером палаты Ерланом Кошановым.

    В ходе голосования на пленарном заседании Мажилиса за кандидатуру Альберта Рау проголосовало 96 из 97 депутатов, один воздержался.

    За кандидатуру Дании Еспаевой проголосовало 94 из 97 депутатов - один депутат не проголосовал, двое воздержались.

    Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента.

    Автор:

    Серик Сабеков

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