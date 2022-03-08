Акжунис Иманбаева - женщина-ученый, спасающая редкие растения

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Акжунис Иманбаева посвятила науке 35 лет. Сегодня она кандидат биологических наук, специалист по ботанике, генеральный директор Мангышлакского экспериментального ботанического сада Комитета науки Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Примечательно, что свою деятельность Акжунис Алтаевна начала и продолжает в родном МЭБС: в 1987 году устроилась лаборантом, затем последовательно стала инженером, руководителем.

Главная область интересов Акжунис Алтаевны – природная флора. Под руководством ученого была собрана коллекция, насчитывающая более 100 видов лекарственных и исчезающих растений Казахстана. Также она сада создала первый в Мангышлакском ботаническом саду гербарный фонд, в коллекцию которого вошли 10 тысяч образцов растений из Западного и Восточного Казахстана.

«Мы создаем коллекции растений – изучаем, собираем, сажаем. Собираем гербарии. Это история. Это эволюция. Завтра нас не станет, а фонд останется. Мы должны передавать информацию поколениям. Главная миссия ботаников – охранять и сохранять растения, передавать информацию будущим поколениям. Наука будет развиваться, если здесь будут работать патриотически настроенные люди», - считает ученый.

По словам Иманбаевой, преданность и искренняя любовь к делу - качества, которыми должен обладать человек, собирающийся посвятить себя науке.

«Если профессию не любишь, там делать нечего. Любой ученый должен искренне любить свое дело, иначе ничего не получится. К примеру, наша профессия сложная. Некоторые люди думают: раз ботаник, значит, в лаборатории сидит. А мы выходим в поле, выезжаем на экспедиции. Тратим на дорогу 12 часов. Разбиваем лагеря. Два-три дня на объекте ведем исследования. Преодолеваем пешком несколько километров, ходим по диким зарослям, имеем дело с разными растениями. Например, есть такое очень неприятно пахнущее, но полезное лекарственное растение – ферула вонючая, приходится работать строго в масках» , - делится Акжунис Иманбаева.

Одним из последних масштабных проектов Мангышлакского экспериментального ботанического сада стала интродукция – переселение субтропических пальм на территорию сада. Также в настоящее время исследователи занимаются спасением марены меловой, входящей в Красную книгу.

«Мы воспринимаем растение как кислород, еду, одежду. У них есть душа и свой характер. Колючее растение кусает, сладкое дает радость. Когда сладкий абрикос употребляешь в пищу, душа радуется. Дуб вековой дает энергию. Люди приходят к нам в сад, чтобы после объятий с деревьями зарядиться энергией…

Первые дни марта – это праздник, когда все люди, как растения, оживают и цветут. Поздравляю всех женщин с наступающим Международным женским днем! Желаю, чтобы все излучали счастье, красоту и радость», - напоследок сказала А.Иманбаева.

Отметим, что в Казахстане сферу науки представляют около 10 тысяч женщин. Среди них 714 докторов наук, 2427 кандидатов наук, 992 Phd, 28 докторов по профилю. За этими цифрами стоит ежедневный труд представительниц прекрасного пола.



