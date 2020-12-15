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    Акжоловцы провели ряд встреч с дипломатами и медработниками

    15 Декабря 2020, 19:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев и кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Дания Еспаева по приглашению представительства Европейского союза в Казахстане встретились с послом Европейского Союза в Казахстане Свен-Олов Карлссоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Cтороны обсудили вопросы деятельности партии в рамках организации предвыборной кампании, организации наблюдения за ходом выборов, в целом сотрудничества между партией и предствительством Европейского Союза в Казахстане.

    Также сегодня в предвыборном штабе партии «Ак жол» состоялась встреча председателя партии А.Перуашева, кандидатов в депутаты от партии с секретарем по политическим вопросам посольства США в Казахстане Брайаном Смитом.

    На встрече были обсуждены вопросы участия кандидатов от партии в предвыборной гонке в регионах, прогнозы по представительству партии в местных представительных органах, о поправках в законодательство о выборах, касающихся 30% квоты по включению партийный список женщин и молодежи.

    Кроме того, представители демократической партии «Ак жол» встретились в Шымкенте с коллективом медицинского центра «Медикер». На встрече также присутствовала молодежь города, предприниматели и партийцы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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