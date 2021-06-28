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    «Акжайык» разгромил «Тараз» и вернулся на четвертое место КПЛ

    28 Июня 2021, 22:53

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В матче 18-го тура Казахстанской Премьер-Лиги уральский «Акжайык» сыграл дома с «Таразом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Команда Владимира Мазяра провела стартовый отрезок активно и сумела забить с пенальти на 29-й минуте усилиями Дмитрия Мичуренкова. После этого уральцы стали играть в свой излюбленный футбол от обороны, а таразцы больше атаковали, но забили снова хозяева, причем дважды, сделали это Мирам Сапанов и Вячеслав Швырев. 3:0 — сильнее уральцы.

    Теперь у «Акжайыка» 28 очков и он вернулся на четвертое место турнирной таблицы, а «Тараз» с 20 баллами идет на девятом.

    «Акжайык» — «Тараз» 3:0 (1:0)

    Голы: Мичуренков с пенальти 29 (1:0), Сапанов 69 (2:0), Швырев 71 (3:0).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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