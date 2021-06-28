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«Акжайык» разгромил «Тараз» и вернулся на четвертое место КПЛ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Июня 2021, 22:53
«Акжайык» разгромил «Тараз» и вернулся на четвертое место КПЛ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В матче 18-го тура Казахстанской Премьер-Лиги уральский «Акжайык» сыграл дома с «Таразом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Команда Владимира Мазяра провела стартовый отрезок активно и сумела забить с пенальти на 29-й минуте усилиями Дмитрия Мичуренкова. После этого уральцы стали играть в свой излюбленный футбол от обороны, а таразцы больше атаковали, но забили снова хозяева, причем дважды, сделали это Мирам Сапанов и Вячеслав Швырев. 3:0 — сильнее уральцы.

Теперь у «Акжайыка» 28 очков и он вернулся на четвертое место турнирной таблицы, а «Тараз» с 20 баллами идет на девятом.

«Акжайык» — «Тараз» 3:0 (1:0)

Голы: Мичуренков с пенальти 29 (1:0), Сапанов 69 (2:0), Швырев 71 (3:0).

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