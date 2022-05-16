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    Акжаркын Турлыбай может быть экстрадирована в Казахстан

    16 Мая 2022, 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адвокат Сункар Нурмагамбетов сообщил, что существует реальная возможность возвращения девушки на родину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2014 году в аэропорту Гуанчжоу была задержана Акжаркын Турлыбай. В том же году в городе Хошимин арестована ростовчанка Мария Дапирка. Центральноазиатским региональным информационным координационным центром девушки признаны жертвами нигерийской наркогруппировки, обе осуждены и отбывают пожизненные сроки. Относительно Акжаркын Турлыбай ждем скорейшей передачи в Казахстан», - написал в сети Facebook адвокат Сункар Нурмагамбетов.

    По словам адвоката, на передачу Марии Дапирка может повлиять пандемия, нарушение коммуникаций и ситуация с РФ в мире.

    Сункар Нурмагамбетов подчеркнул, что существует реальная возможность возвращения девушек к себе на родину.

    Ранее сообщалось, что дело Акжаркын Турлыбай на постоянном контроле Президента РК.

    Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили.

    Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай.

    В 2019 году сообщалось, что приговор в отношении Акжаркын Турлыбай оставлен без изменений.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Суды Китай Судебный процесс Общество Юриспруденция
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