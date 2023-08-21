Акыну Биржану Калдыбаеву подарили скакуна от имени президента Кыргызстана
В Бишкеке с участием управляющего делами Президента КР Каныбека Туманбаева состоялась передача жеребца, которого казахстанскому поэту подарил глава государства.
Казахский акын-импровизатор Биржан Калдыбаев, выражая огромную благодарность главе Кыргызской Республики Садыру Жапарову за щедрый подарок - породистого тулпара - пожелал процветания, мира и благополучия двум братским народам.
Ранее сообщалось, что в течение недели в международном турнире по Көк-бору-2023 на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту в Иссык-кульской области принимали участие сборные команды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Турции, Монголии, США, России. Казахстан представляли 6 клубов: «Астана», «Караганда», «Жетысу», «Шымкент» и «Туркестан», а также команда ветеранов спорта РК.
По итогам соревнований клуб высшей лиги «Астана» и команда ветеранов спорта Казахстана старше 45 лет стали обладателями призовых вторых мест.