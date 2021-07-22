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    Аквапарк в Шымкенте нарушил требования карантина

    22 Июля 2021, 15:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе рейдовых мероприятий члены мониторинговой группы выявили расположенный в Абайском районе аквапарк, который работал не соблюдая карантинные требования. Работники зоны отдыха обслуживали гостей без медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    По факту собраны необходимые материалы и направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

    Шымкентские полицейские призывают жителей во время карантина действовать в соответствии с требованиями постановления главного санврача города и не допускать нарушений карантинного режима.

    Автор:

    Бизнес МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
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