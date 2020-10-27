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    Акула напала на украинских туристов в Египте, ребенок в реанимации

    27 Октября 2020, 09:30

    ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

    Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

    «В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось», - говорится в сообщении.

    По данным Госагентства, сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.

    Других подробностей несчастного случая в Гостуризма не предоставили, подчеркнув в то же время, что, к сожалению, это не первый раз, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты туристы за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.

    В свою очередь, туроператор Join UP сообщил, что семья туристов пострадала от акулы в воскресенье, 25 октября, во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе. «Это произошло во время погружения на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что по предварительной информации «туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт». В то же время туроператор указывает, что начиная с 1 ноября 2019 года такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.

    «Сначала туристы обратились к гиду в отеле относительно приобретения такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором отдыхали», - утверждают в Join UP.

    Сообщается, что мать получила глубокие раны от укусов акулы, а ребенок потерял часть руки ниже локтя.

    Как известно, снорклинг - вид плавания под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами.

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    Туризм Происшествия Украина Египет
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