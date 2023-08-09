Акула напала на человека в Нью-Йорке впервые за 65 лет

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Власти Нью-Йорка закрыли популярный пляж Rockaway Beach после того, как на 65-летнюю женщину напала акула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Спасатели вытащили пострадавшую из воды и оказали ей первую помощь, после чего доставили ее в больницу. По словам врачей она находится в критическом, но стабильном состоянии. У нее — глубокий укус на бедре.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на полицейский отчет, в результате укуса женщина потеряла около 9 кг веса.

По данным сайта Global Shark Attack File, который отслеживает нападения акул на человека, последний раз нечто похожее происходило в Нью-Йорке в 1958 году.

«Мы надеемся, что пострадавшая полностью поправится, — говорится в заявлении городского департамента парков. — Хотя это происшествие, очевидно, вызывает страх, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что укусы акул на этом пляже крайне редки».

Всего в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 20 неспровоцированных нападений акул на людей, начиная с 1837 года.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выделила местным властям больше дронов, которые могут отслеживать появление акул вблизи берега, чтобы спасатели могли вовремя принять меры предосторожности в случае необходимости.

После последнего нападения акулы спасательные вертолеты прочесали район в поисках морского хищника, но ничего не нашли.

Нью-йоркские пожарные и полицейские продолжают поиск, но во вторник пляж оставался закрытым и для серфинга, и для плавания.