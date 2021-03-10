Актюбинский рельсобалочный завод расширил сортаментную линейку фасонного проката

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинский рельсобалочный завод расширил сортаментную линейку фасонного проката. Теперь на производстве наладили выпуск двутавровой стальной горячекатанной балки №30. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Новая продукция отвечает высоким требованиям международных стандартов и выпускается в соответствии с ГОСТ 8239-89, ГОСТ 535-2005. Все необходимые испытания по контролю качества проводились в собственной аккредитованной лаборатории.

Подготовка освоения производства нового продукта началась еще в 2020 году, а в феврале текущего года, после проведения опытного проката с получением продукции, отвечающей всем требованиям международных стандартов, процесс полностью завершили. Выпуск нового вида сортамента позволяет в полном объеме обеспечить потребность внутреннего рынка, а также дает возможность повышения экспортного потенциала республики в целом, и ТОО «АРБЗ» в частности.

Качество продукции Актюбинского рельсобалочного завода подтверждено международными потребителями из таких стран как Россия, Украина, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Беларусь, Афганистан, Эстония, Латвия, Турция.

«Мы рады, что параллельно с производством рельсов для высокоскоростных магистралей нам удалось освоить сортамент фасонного проката и получить все показатели качества по геометрии профиля, соответствующие требованиям к продукции первого сорта. Сейчас мы проводим работы по закреплению достигнутых результатов, обкатываем весь объём заготовки, имеющийся на складе», - подчеркнул генеральный директор ТОО «АРБЗ» Валерий Обилец.

Производство двутавровой стальной горячекатанной балки №30 в Казахстане ранее не проводилось. Такой вид металлоизделия широко используется в современном крупнопанельном и блочном, гражданском и промышленном строительстве, к примеру, для возведения колонных металлоконструкций, различного рода мостовых сооружений, эстакад, подвесных путей и опор.

По словам генерального директора предприятия, сфера применения двутавровых стальных балок обширна, от строительства до тяжелого машиностроения, вагоностроения, и даже дизайна при оформлении строений. Незаменимы они и при возведении мостов, наземных переходов и других объектов, где присутствуют повышенные нагрузки от вертикального поперечного воздействия. Такие балки помогают значительно сократить затраты на строительство.

Останавливаться на достигнутом в ТОО «АРБЗ» не собираются, завод нацелен на дальнейшее улучшение качества и расширение линейки выпускаемой продукции. Сейчас руководством предприятия проводятся переговоры с международными партнерами для заключения соответствующих договоренностей для поставки нового продукта.

Напомним, Актюбинский рельсобалочный завод является единственным предприятием по производству дифференцированно-термоупрочненных рельсов длиной до 120 метров высокого качества и среднего фасонного проката в Казахстане. Проектная мощность завода составляет 430 тысяч тонн готовой продукции, в том числе 200 тысяч тонн рельсовой продукции и 230 тысяч тонн фасонного проката. Качество выпускаемой продукции, соответствующее международных стандартам, обеспечивают первоклассные специалисты, высокотехнологичное оборудование и прокатный стан с мировым именем «Primetals Technologies Italy S.r.l. (Siemens-VAI)» с высокой степенью автоматизации процессов.