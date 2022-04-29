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    Актюбинским ветеранам выплатят по 2 млн тенге ко Дню Победы

    29 Апреля 2022, 05:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ко Дню Победы участникам Второй мировой войны выплатят по 2 млн тенге. На сегодня в областном центре проживают 8 ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В качестве материального поощрения для ветеранов войны организуют единовременную выплату в размере 2 млн тенге. В настоящее время в области - 8 ветеранов войны. Шесть из них в Актобе, двое - в Мугалжарском и Хромтауском районах. Приравненных к участникам Второй мировой войны – 1933 человека. Для них единовременная помощь составляет 50 - 100 тыс. тенге на каждого. Кроме того, 50 тыс. тенге предоставляется ветеранам тыла, то есть лицам, проработавшим не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В результате по области 5415 человек получат единовременные выплаты на общую сумму 378,7 млн тенге», - сообщила руководитель управления внутренней политики Актюбинской области Ляззат Уразбаева.

    По ее словам, в День Победы шествия Бессмертного полка не будет. Мероприятие пройдет онлайн на платформе «Бессмертный полк» и в социальных сетях.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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