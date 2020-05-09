Актюбинских полицейских поощрили к 75-летию Победы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню защитника Отечества и к 75-летию Победы в Актюбинской области поощрили лучших сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижения высоких результатов в работе 12 полицейских награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев в торжественной обстановке поздравил и вручил отличившимся сотрудникам патрульной полиции и участковым инспекторам полиции грамоты и медали.

Приказом министра внутренних дел РК медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден участковый инспектор Вактов Нуржан. Благодарственным письмом МВД РК полицейский-каваллерист Куанышбек Файзулла и грамотой МВД РК участковый инспектор полиции Бахтияр Жакупов.