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    Актюбинских полицейских поощрили к 75-летию Победы

    9 Мая 2020, 01:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню защитника Отечества и к 75-летию Победы в Актюбинской области поощрили лучших сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижения высоких результатов в работе 12 полицейских награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

    Первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев в торжественной обстановке поздравил и вручил отличившимся сотрудникам патрульной полиции и участковым инспекторам полиции грамоты и медали.

    Приказом министра внутренних дел РК медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден участковый инспектор Вактов Нуржан. Благодарственным письмом МВД РК полицейский-каваллерист Куанышбек Файзулла и грамотой МВД РК участковый инспектор полиции Бахтияр Жакупов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК
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