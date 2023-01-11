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    Актюбинские спасатели эвакуировали из автобусов 72 человека

    11 Января 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 января поступила информация о том, что на 1153 километре трассы Самара-Шымкент, в 20 км от Иргизского района Актюбинской области, на дороге стоит пассажирский автобус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В автобусе находились 3 гражданина Казахстана и 38 граждан Республики Узбекистан.

    Из-за плохой погоды, в связи с перекрытием дороги, все пассажиры были размещены в средней школе села Иргиз.

    В тот же день поступила информация о том, что в Айтекебийском районе на 968 километре трассы Самара-Шымкент, в 2 км от поселка Карабутак, также понадобилась помощь пассажирскому автобусу. Всего в автобусе находился 31 гражданин Республики Узбекистан.

    Все пассажиры были размещены в мечети села Карабутак.

    Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.


    Фото: gov.kz
    Актюбинская область МЧС
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