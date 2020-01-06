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    Актюбинские школьники изобрели устройство по обнаружению лесостепных пожаров

    6 Января 2020, 13:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 2 ученицы Назарбаев интеллектуальной школы из Актобе получили авторское право на свое изобретение по обнаружению и предупреждению лесостепных пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе школы, авторы проекта «Fire Finder» – десятиклассницы Айдана Кенжебаева и Самал Али.

    Данную разработку школьницы представили на национальном чемпионате по робототехнике в Павлодаре в номинации «Smart City». В результате проект был удостоен первого места. Также недавно проект был отобран в число 13 лучших проектов республиканского форума «Синергия молодежи АНК».

    Устройство снабжено датчиками температуры и инфракрасного излучения, а также модулем мобильной связи. При нагревании земли во время возгорания датчики подают сигнал, и информация о пожаре поступает в виде SMS-сообщения на сотовый телефон. В сообщении будет указан код или адрес места.

    Пока устройство способно распознавать пожары в радиусе 1 квадратного километра, однако если увеличить мощность встроенных в него приборов, то радиус их действия значительно вырастет. В будущем планируется внедрить проект в экстренные службы. Систему также можно использовать в заповедных зонах и крестьянских хозяйствах, где ущерб от степных возгораний особенно ощутим.

    «Мой дедушка занимается сельским хозяйством, и я каждый год слышу, насколько большой урон приносят именно степные пожары. Никто не может определить вовремя, случаются ли там пожары или нет. Поэтому эта тема является довольно близкой для меня», – говорит Айдана Кенжебаева.

    Руководитель кружка робототехники в школе Бауыржан Шоканов, где девочки разрабатывали проект, отмечает главное преимущество разработки – высокая надёжность, автономность и возможность использования этого метода в областях, где нет связи.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Наука Безопасность Молодежь
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