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    Актюбинские полицейские стали чемпионами Казахстана по жекпе-жек

    4 Марта 2022, 21:52

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прошел чемпионат Республики Казахстан по национальному виду спорта жекпе-жек. Актюбинские полицейские стали чемпионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В чемпионате участвовали около 400 спортсменов из всех областей республики. Актюбинские полицейские Мирас Улыкпанов и Нурсултан Махметов вернулись с победой, заняв первое место. Также Мирас Улыкпанов завоевал титул пятикратного чемпиона Казахстана по данному виду спорта. А Айбек Атабаев занял почетное второе место.

    Молодые сотрудники полиции увлекаются спортом с детства. Являются примерными и отличными сотрудниками полиции. «Соревнования прошли на очень высоком уровне, зрелищно и интересно. Все соперники были сильными и достойными. Приняли участие самые лучшие бойцы со всех регионов. Хотим выразить огромную благодарность за поддержку руководству департамента полиции и своим тренерам», – отметили победители. Лучшие в своем деле стражи порядка города достойно служат в полиции и охраняют покой, отстаивая честь региона на спортивных состязаниях.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Спорт МВД РК
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