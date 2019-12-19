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    Актюбинские полицейские собрали деньги на лечение ребенка

    19 Декабря 2019, 04:04

    ШАЛКАР. КАЗИНФОРМ – Полицейские и сотрудники силовых структур провели благотворительный турнир по мини-футболу, собрав денежные средства на лечение ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

    В городе Шалкаре Актюбинской области прошел благотворительный турнир по мини-футболу среди команд силовых структур: сотрудников ЧС, Национальной безопастности, специализированной охраны «Кузет» и полиции.

    Для участия в турнире все команды внесли благотворительный взнос. В результате были собраны средства в размере 230 тысяч тенге, которые были переданы на лечение ребенка инвалида из города Шалкара.

    «Полицейские Шалкарского района регулярно вносят свой вклад в благотворительность, помогают многодетным и малообеспеченным семьям, а так же семьям имеющим на воспитании детей-инвалидов. Победила сборная команда районного отдела полиции, но это не столь важно, как суть самого мероприятия – милосердие, сострадание, оказание поддержки, благотворительность. В дальнейшем мы намерены регулярно проводить такие мероприятия «, - говорит организатор турнира, заместитель начальника районного отдела полиции полковник полиции Алтыншаш Жасанова.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Благотворительность
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