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    Актюбинские полицейские изъяли пять единиц огнестрельного оружия

    19 Сентября 2022, 17:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» проводится в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За три дня в ходе ОПМ «Кару» из нелегального оборота всего изъято пять единиц огнестрельного оружия, пять патронов и один электрошокер.

    Сотрудниками полиции выявлено 28 административных правонарушений, из них за незаконное хранение оружия – пять, за нарушение правил хранения и ношения оружия – 17, а также за нарушение перерегистрации оружия – шесть.

    К примеру, в Мартукском районе Актюбинской области при проверке в одном из крестьянских хозяйств изъяли незарегистрированное гладкоствольное оружие ИЖ-18 12 калибра у местного пастуха.



    Фото: polisia.kz

    Актюбинская область Происшествия
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