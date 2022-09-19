Актюбинские полицейские изъяли пять единиц огнестрельного оружия

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» проводится в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За три дня в ходе ОПМ «Кару» из нелегального оборота всего изъято пять единиц огнестрельного оружия, пять патронов и один электрошокер.

Сотрудниками полиции выявлено 28 административных правонарушений, из них за незаконное хранение оружия – пять, за нарушение правил хранения и ношения оружия – 17, а также за нарушение перерегистрации оружия – шесть.

К примеру, в Мартукском районе Актюбинской области при проверке в одном из крестьянских хозяйств изъяли незарегистрированное гладкоствольное оружие ИЖ-18 12 калибра у местного пастуха.









Фото: polisia.kz