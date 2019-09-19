Актюбинские пограничники нашли гранату в международном автобусе

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пограничным нарядом отделения погранконтроля «Жайсан авто» Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса c сообщением «Оренбург – Актобе» с помощью служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната «РГД-5» в количестве 1 штуки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

На место инцидента в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции Мартукского района, сапёры спецподразделения «Арлан» МВД РК, которые обезвредили найденное взрывчатое вещество.

Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты - пассажира автобуса, гражданина РК, 1984 г.р. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото гранаты.