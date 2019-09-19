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    Актюбинские пограничники нашли гранату в международном автобусе

    19 Сентября 2019, 10:14

    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Пограничным нарядом отделения погранконтроля «Жайсан авто» Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса c сообщением «Оренбург – Актобе» с помощью служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната «РГД-5» в количестве 1 штуки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

    На место инцидента в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции Мартукского района, сапёры спецподразделения «Арлан» МВД РК, которые обезвредили найденное взрывчатое вещество.

    Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты - пассажира автобуса, гражданина РК, 1984 г.р. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото гранаты.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Пограничники
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