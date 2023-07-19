Актюбинские историки неожиданно поставили под сомнение возраст города

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Официально считается, что этот областной центр был основан в 1869 году и сейчас, по расчетам, ему 154 года. В чем никто и никогда не сомневался. Но внезапно исследователи пришли к выводу, что город на холме на самом деле возник раньше. Теперь они намерены доказать свою теорию и установить точное происхождение административного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

Одним из свидетельств того, что Актобе намного старше, являются найденные новые захоронения, говорят историки. На старом городском кладбище они обнаружили любопытные, по их данным, погребения султанов. Некоторые из них датируются XVII- XVIII веками. Помимо этого, археологи нашли древнее городище и поселения, которые, по их мнению, также указывают на то, что административному центру на порядок больше лет, чем принято считать.

Как это повлияет на жизнь современных горожан, сказать сложно. Но специалисты уверены: этот исторический момент необходимо обязательно изучить. Идею, оказывается, поддержали и чиновники. Готовы даже выделить деньги на дальнейшие исследования. «Доказательством этого являются вот эти кулпытасы. Здесь мы прочитали четыре кулпытаса на казахском языке. Это является сенсацией. Уже само по себе говорит о том, что здесь люди жили до 69-го года. Стационарно жили, хоронили своих покойников. Это уже было городским кладбищем. И, само собой, это доказывает то, что город Актобе появился гораздо раньше 69-го года», - говорит директор Научно-исследовательского института тюркологии и монголистик Талгат Жумаганбетов.