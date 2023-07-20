Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Актюбинские чиновники решили купить электромобили почти за 70 млн тенге

    20 Июля 2023, 07:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Власти Актюбинской области вновь удивляют горожан неоднозначными покупками. В этот раз чиновники решили приобрести два электромобиля. Готовы заплатить за каждый почти 40 миллионов тенге. Уверяют, покупка эта своевременная и остро необходимая. Оказывается, в акимате вдруг задумались о вредных выхлопах, которые выделяют обычные машины, и теперь хотят пересесть на более экологичный транспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

    Правда, утверждают, что кататься на электрокарах будут не сами чиновники, а высокопоставленные гости. Говорят, идея пришла спонтанно. Автопарк областной администрации, оказывается, не обновлялся больше пяти лет. И при выборе машин в этот раз решили покупать не традиционные авто класса «люкс», а сверхтехнологичный транспорт.

    Электромобиль, как указано в лоте, должен быть с полным пакетом опций. Уже даже нашлись желающие удовлетворить запросы актюбинских чиновников. Продавцу из бюджета заплатят почти 70 млн тенге. «Они предназначены для иностранных делегаций, инвесторов, так как в Актюбинскую область в последнее время очень много приезжает иностранных инвесторов. Так как автопарк акимата Актюбинской области не обновлялся с 2018 года. Концепция на переход более экологически чистый, так скажем, не загрязняющий окружающую среду. Было решено приобрести электромобили», - прокомментировал зам. руководителя управления делами акимата Актюбинской области Тимур Рскельдин.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Актюбинская область Акимат Транспорт Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 80 медучреждений построят в Алматы
    Уволен первый замакима ЗКО Ержан Балтаев
    В новом формате прошла встреча акима Карагандинской области с жителями Балхаша
    В Астане пройдет отборочный этап первенства страны по байге
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау