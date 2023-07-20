Актюбинские чиновники решили купить электромобили почти за 70 млн тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Власти Актюбинской области вновь удивляют горожан неоднозначными покупками. В этот раз чиновники решили приобрести два электромобиля. Готовы заплатить за каждый почти 40 миллионов тенге. Уверяют, покупка эта своевременная и остро необходимая. Оказывается, в акимате вдруг задумались о вредных выхлопах, которые выделяют обычные машины, и теперь хотят пересесть на более экологичный транспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

Правда, утверждают, что кататься на электрокарах будут не сами чиновники, а высокопоставленные гости. Говорят, идея пришла спонтанно. Автопарк областной администрации, оказывается, не обновлялся больше пяти лет. И при выборе машин в этот раз решили покупать не традиционные авто класса «люкс», а сверхтехнологичный транспорт.

Электромобиль, как указано в лоте, должен быть с полным пакетом опций. Уже даже нашлись желающие удовлетворить запросы актюбинских чиновников. Продавцу из бюджета заплатят почти 70 млн тенге. «Они предназначены для иностранных делегаций, инвесторов, так как в Актюбинскую область в последнее время очень много приезжает иностранных инвесторов. Так как автопарк акимата Актюбинской области не обновлялся с 2018 года. Концепция на переход более экологически чистый, так скажем, не загрязняющий окружающую среду. Было решено приобрести электромобили», - прокомментировал зам. руководителя управления делами акимата Актюбинской области Тимур Рскельдин.