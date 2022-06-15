Актюбинские археологи исследовали построенную в ХIХ веке мечеть Досжан-хазрета

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Археологи областного Актюбинского историко-краеведческого музея побывали с экспедицией к мечети-некрополю Досжан-хазрета в Темирском районе и провели исследовательские работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель экспедиции - исследование медресе, находившегося при мечети.

Комплекс представляет собой П-образное сооружение, состоящее из более 12 помещений. Сооружение было воздвигнуто в ХIХ веке из сырцовых кирпичей.

«Археологами обнаружены 5 комнат, которые в прошлом служили как учебные классы медресе, худжра, жилые и хозяйственные помещения. Внутри комнат находились печи и предметы того времени. Мечеть-некрополь Досжан-хазрета хотят преобразовать в музей под открытым небом, планируется консервация и реставрация комплекса», - сообщил старший научный сотрудник музея археолог Аслан Мамедов.

В восточной части комплекса похоронен сам Досжан-хазрет, сохранился «кулыптас» его могилы.

Досжан Кашакулы - видный религиозный деятель. Он строил мечети и учил детей, проповедовал ислам. Из рода Табын, подрода Коныр. В народных рассказах о нем говорят с уважением «Досеке хазырет». Он был известен своей религиозной, просветительской деятельностью, с помощью религии объединял народ, собирал данные по казахской генеалогии. Способствовал строительству многочисленных мечетей, под его руководством была построена мечеть Кайнар в Донызтау, мечеть Ишан-ата в долине реки Уил.

Он знал наизусть Коран, в 17 лет вернулся из Мекки с чином «хазрета». Трижды был в Мекке, дружил с Кунанбаем, вместе с которым построил гостиницу «Тәкие» в Мекке. Гостиница была записана как собственность Досжана-хазрета.

В 2015 году в Актюбинской области были проведены мероприятия к 200-летию Досжана-хазрета. В Актобе есть улица его имени.