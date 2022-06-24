Актюбинская область входит в пятерку самых загрязненных регионов РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с рабочей поездкой находится министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. Сегодня он провел встречу с общественностью города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, Актюбинская область - одна из самых загрязненных в стране.

«Актюбинская область входит в пятерку самых загрязненных регионов страны. Основными источниками загрязнения являются предприятия горно-металлургической, химической и нефтедобывающей отраслей», - сообщил министр.

Однако за прошлый год количество выбросов загрязняющих веществ в регионе немного снизилось.

«Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по стране за 2021 год составил 2,4 млн тонн, в том числе на Актюбинскую область приходится 174 тыс. тонн, что на 4% ниже уровня 2020 года. Это достигнуто за счет реализации природоохранных мероприятий. В 2021 году на улучшение экологического состояния природопользователи региона инвестировали около 20 млрд тенге, что на 32% больше уровня 2020 года (15 млрд тенге)», - отметил С. Брекешев.

Министерство провело анализ всех экологических проблем региона. Основными проблемами являются загрязнение атмосферного воздуха, особенно в городах Актобе и Хромтау, загрязнение водных ресурсов - реки Илек, озера Шалкар и других, несовершенная система управления отходами. В целом, в качестве системных мер для улучшения экоситуации в прошлом году принят новый Экологический кодекс, утвержден национальный проект «Жасыл Казахстан». Также в 2020 году утверждены и реализуются Дорожные карты по улучшению экоситуации в разрезе регионов.

«В Дорожной карте по решению экологических проблем Актюбинской области предусмотрено 33 мероприятия. На сегодня акимат завершил работы по строительству полигонов в трех районных центрах - Мартук, Хобда, Караулкельды, провел работы по паспортизации водохозяйственных сооружений коммунальной собственности и других. Следует отметить активное участие предприятий. Актюбинский завод ферросплавов до конца этого года планирует провести модернизацию электрофильтров. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ до 2 тыс. тонн. В этом году произвели замену 67 аспирационных установок на плавильных цехах, что позволит снизить выбросы твердых загрязняющих веществ в три раза - с 320 тонн до 107 тонн, газообразных в четыре раза - с 1124 тонн до 321 тонны», - заключил глава Минэкологии.



