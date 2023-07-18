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    Актюбинская область приняла эстафету проведения региональных форумов сельских женщин Казахстана

    18 Июля 2023, 13:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 14 июля в Актобе состоялась встреча «Форума сельских женщин Казахстана», для представительниц Актюбинской, Атырауской, ЗКО и Мангистауской области. Более 350 сельчанок этого региона Казахстана смогли принять участие в мероприятиях в очном и онлайн режиме. На связи с женской аудиторией были заместители акимов областей, также представители Министерств сельского хозяйства РК, труда и социальной защиты населения, национальной экономики РК, передает МИА «Казинформ».

    «С 2018 года «Форум сельских женщин Казахстана» зарекомендовал себя национальной площадкой обсуждения инициатив и поиска путей повышение благосостояния и качества жизни сельских жителей через развитие женского предпринимательства и продуктивной занятости. Ранее прошел форум в Жетысуской области, впереди встречи с участием женщин сел Северного, Восточного и центрального регионов. Итоговым событием станет прием делегаций каждой области в Астане на VІ Республиканском форуме сельских женщин», - прокомментировала Майра Айсина, модератор мероприятия и председатель организационного комитета «Форума сельских женщин Казахстана», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІV, V, VI созывов.

    Акимом области Ералы Тугжановым был отмечен вклад организаторов социального проекта «Белестерi» в развитие женского предпринимательства, предоставляющих бесплатно обучение основам бизнеса и фермерским навыкам и обещана поддержка выпускницам данного проекта, проявившим инициативу в получении товарного кредита под 2,5% на развитие малого бизнеса на селе в рамках «Ауыл аманаты».

    «Участницы форума в Актобе учились основам бизнеса от организаторов проекта «Coca-Cola Белестерi» и фермерству онлайн школы FarmerSchool. Данные программы оказывают реальную помощь начинающим предпринимательство женщинам», - рассказала Наркыз Тажигалиева, победительница конкурса на лучшую бизнес идею ccb.kz и получательница гранта 2020 года.

    Нужными знаниями для сельчан стал мастер-класс по кооперации в сельском хозяйстве от специалистов USAID.

    Организаторами мероприятия являются ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», Общественный фонд «Социальная динамика» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, лично Акима Актюбинской области и акиматов областей западного региона, Международного фонда Coca-Cola, НПП «Атамекен».

    Автор:

    Артем Волков

    Бизнес Актобе
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