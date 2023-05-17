Актюбинская область демонстрирует стабильный рост экономики

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким Актюбинской области Ералы Тугжанов сообщил о мерах, принимаемых в рамках поручений Главы государства по повышению благосостояния населения, реализации государственных программ, а также социально-экономическом развитии региона по итогам 4 месяцев 2023 года, передает МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. В реальном секторе обеспечен рост производства в сельском хозяйстве – 100,9%, инвестиций – 111,4%, строительства – 115%, ввода жилья – 101,1%, транспорта и складирования - 113%.

Вопросы привлечения инвестиций в регион и создания благоприятного инвестклимата остаются приоритетными.

«В текущем году планируется привлечь более 1 триллиона тенге инвестиций. Вместе с тем, во исполнение поручения Главы государства, в период с 2023 по 2025 годы планируется реализовать 16 важных проектов на сумму 2,8 триллиона тенге с созданием более 7 300 рабочих мест», - отметил Ералы Тугжанов.

В том числе речь идет создании железнодорожного кластера на сумму 470 миллиардов тенге. В его рамках планируется запуск первого в стране завода по производству специальных марок стали. Завод позволит выпускать специальные стальные заготовки, на закуп из-за рубежа которых ежегодно направляется 1 млрд долларов. Также будут введены в эксплуатацию первое в Казахстане предприятие по производству 800-метровых бесшовных рельсов (ТОО «ПЗТМ LTD», стоимость проекта - 21,4 млрд тенге) и высокотехнологичный завод по производству железнодорожных колес (ТОО «Актобестил», стоимость проекта - 168 млрд тенге).

«Во-вторых, для улучшения экологической обстановки региона мы подписали меморандум с компанией ERG, в рамках которого реализуем проекты на 1,1 трлн тенге, в их числе проекты по переработке шламов, собранных на Донском горно-обогатительном комбинате с 1973 года, строительство утилизационной дробильной станции общей мощностью 250 МВт и ветроэлектростанции, способных обеспечить энергетическую безопасность области. Кроме того, компанией планируется реализация второго этапа шахты «10 лет независимости Казахстана», - проинформировал аким Актюбинской области.

В целях развития медицины также реализуется ряд инвестпроектов на сумму более 30 млрд тенге. В их числе, центр ядерной медицины, завод по производству медицинских изделий и первый в СНГ завод по производству диализаторов.

Говоря об инвестициях, Ералы Тугжанов отметил, что в целях обеспечения внутреннего рынка «Казахстанский завод нефтяного оборудования» введёт в эксплуатацию первое в стране производство мобильных буровых установок и фонтанной арматуры.

«Кроме того, у нас, как всем известно, существует дефицит битума. В связи с этим, в регионе начата реализация проекта по строительству битумного завода ТОО «Батыс Битум». Мощность производства составит 700 тыс. тонн в год и позволит покрыть потребности не только Актюбинской области, но и других западных регионов страны», - подчеркнул спикер.

Ералы Тугжанов также отметил, что планируется строительство цементного завода, который будет способствовать снижению стоимости строительных работ. Вместе с тем, начата работа по открытию производства строительных теплосберегающих материалов, где в качестве сырья будет использована овечья шерсть, закупленная в личных подсобных хозяйствах региона.



