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    Актюбинка неожиданно родила во время посещения торгового центра

    18 Июля 2019, 19:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Женщина неожиданно родила ребенка вчера во время посещения торгового центра «КеруенСити» в Актобе. Ребенок родился здоровым и с нормальным весом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу торгового центра в соцсети.

    Роды прошлив женском отделе «Lady collection». Как сообщается на странице в соцсети,«для работников торгового центра это было полной неожиданностью, но сработалиони оперативно, роды прошли успешно. К приезду скорой помощи девочка ужеродилась».

    Девочка родилась весом 3,4 кг и с ростомв 52 см.

    Поздравив мать с успешными родами,представители торгового центра подарили ей набор кастрюль и детский набор дляпринцессы.

    В комментариях к посту актюбинцыпоздравили маму и предрекли, что теперь ее дочка будет модницей илишопоголиком.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Демография Общество
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