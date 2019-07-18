Актюбинка неожиданно родила во время посещения торгового центра

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Женщина неожиданно родила ребенка вчера во время посещения торгового центра «КеруенСити» в Актобе. Ребенок родился здоровым и с нормальным весом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу торгового центра в соцсети.

Роды прошлив женском отделе «Lady collection». Как сообщается на странице в соцсети,«для работников торгового центра это было полной неожиданностью, но сработалиони оперативно, роды прошли успешно. К приезду скорой помощи девочка ужеродилась».

Девочка родилась весом 3,4 кг и с ростомв 52 см.

Поздравив мать с успешными родами,представители торгового центра подарили ей набор кастрюль и детский набор дляпринцессы.

В комментариях к посту актюбинцыпоздравили маму и предрекли, что теперь ее дочка будет модницей илишопоголиком.