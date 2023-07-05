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    Актюбинец сдал на металлолом чужое авто

    5 Июля 2023, 14:33

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинец сдал на металлолом чужое авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городской отдел полиции № 1 поступило заявления от 31-летнего местного жителя. Актюбинец заявил о краже автомашины Chevrolet Lacetti. Выяснилось, что авто потерпевшего было припарковано на улице Есет-батыра, некоторое время он им не пользовался, поскольку сгорел кузов.Сотрудникам полиции удалось по горячим следам установить подозреваемого. Им оказался 28–летний мужчина, который сдал автомашину в пункт приема металла. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК «Кража».

    Во избежание подобных случаев департамент полиции Актюбинской области рекомендует быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности, принять все необходимые меры для сохранности своего имущества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область МВД РК
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