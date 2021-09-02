Актюбинец с игрушечным пистолетом ограбил микрокредитную организацию

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Житель Актобе, угрожая сотруднице игрушечным пистолетом, ограбил микрокредитную организацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник, войдя в офис финансовой организации, угрожая 22-летней девушке, открыто похитил денежные средства в сумме 74 000 тенге.

На место преступления были направлены наряды комплексных сил полиции, которыми по «горячим следам» был задержан подозреваемый.

Задержанный сознался в содеянном. Пистолет оказался игрушечным. В настоящее время проводится досудебное расследование.