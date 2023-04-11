Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Актюбинец лишился 16 млн тенге, пытаясь купить акции нефтяной компании

    11 Апреля 2023, 11:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Житель Актобе стал жертвой мошенничества, пытаясь купить акции нефтяной компании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    Как оказалось, потерпевший увидел в интернете рекламу о продаже акций нефтяной компании. Пройдя по данной ссылке, он оставил свои данные, после чего с ним связался аналитик.

    Мошенник, получив данные потерпевшего, снял его сбережения с депозита, а также оформил на него кредит.

    «9 апреля в управление полиции города Актобе обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что заявитель на просторах в интернете увидел рекламу о продаже акций нефтяной компании. Пройдя по данной ссылке, оставил свои данные, после чего с ним связался аналитик. Введя в заблуждение заявителя, незнакомец получил его данные и через приложение одного из банков снял с депозита сбережения и оформил кредит. Ущерб составил более 16 миллионов тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК «Мошенничество», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Полицейские напоминают, не вводить данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть «фишинговые» сайты, которые специально созданы для сбора личной информации, которая в дальнейшем будет использоваться для несанкционированной оплаты с банковской карты.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восемь серийных интернет-мошенников задержали в Карагандинской области
    В Актюбинской области планируется засеять около 718 тысяч га площадей
    Группу фейковых продавцов iPhone задержали в Атырау
    Число разводов возросло в Актюбинской области
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров