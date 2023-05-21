Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Актюбинец хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников

    21 Мая 2023, 10:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть полиции обратился 21 –летний житель города Актобе с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел денежными средствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    Потерпевший рассказал, что на канале в мессенджере «Telegram» нашел объявление о заработке криптовалюты. Переписка между продавцом и покупателем продолжилась в мессенджере. Продавец уверял, что после передачи денежных средств, он сразу же получит удвоенную сумму, но в криптовалюте. Договорившись о встрече за городом, молодой человек передал лично 3 миллиона тенге. Однако, получив деньги, продавец перестал выходить на связь. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

    Итак, как распознать криптомошенничество? Обещания гарантированной прибыли. Ни для каких инвестиций невозможно гарантировать прибыльность: их рыночная стоимость может как расти, так и падать. Любое связанное с криптовалютой предложение, обещающее гарантированную прибыль, – это подозрительный признак, отмечают в полиции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фермеры Актюбинской области намерены сотрудничать с костанайским мясоперерабатывающим комплексом
    Опрос: как казахстанцы защищаются от телефонных мошенников
    На 9 млн тенге обманула мошенница жителей Улытауской области
    Дешевое золото из-за рубежа обещал аферист шымкентцам
    Популярное
    1 Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
    2 Автомобильный чемпионат Казахстана в Таразе – громко, стильно, красиво
    3 Отложен финальный матч Елены Рыбакиной на турнире в Риме
    4 Орден «Айбын» III степени вручен маме погибшего спасателя Арслана Курманбекова
    5 Две тысячи бегунов примут участие в Astana Half 2023
    Новости партнеров