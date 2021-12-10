Актюбинец более 20 лет тайно хранил бронетранспортер без документов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Житель Актюбинской области пытался незаконно продать бронетранспортер, который он хранил у себя на протяжении более 20 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

БТР был найден полицейскими на территории карьера в районе поселка Россовхоз в пригороде Актобе. У военной техники отсутствовали опознавательные знаки и документы.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках ОПМ «Правопорядок» поступила информация о том, что кто-то пытается продать БТР. Бронетранспортер «БТР-60» без опознавательных знаков, каких-либо боевых элементов и документов был найден на территории карьера в районе поселка Россовхоз в городе Актобе. Мужчина пояснил, что БТР он приобрел примерно в 2000-х годах у неизвестного и в связи с ненадобностью решил продать», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Данный материал зарегистрирован по статье 386 части 1 УК РК, проводится расследование. Бронетранспортер поставлен на коммунальную автостоянку города Актобе.