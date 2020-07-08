Актюбинцы зарегистрировали около 400 автомашин из Армении

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 400 автомашин из Армении зарегистрировано в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

С 1 июня согласно постановлению Правительства в стране началась регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении и ввезенных в РК до 1 февраля 2020. Для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Также документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом. «Для разъяснения правил регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении, в департаменте полиции работает сall-центр, можно позвонить по телефону 525-100 и получить консультацию по регистрации ТС. С момента регистрации консультацию получили более 1,6 тысячи граждан и поставлено на учет 397 транспортных средств ввезенных из Республики Армения» - отметил начальник управления административной полиции Ерлан Алимагамбетов.