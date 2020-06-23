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    Актюбинцы зарегистрировали более 200 автомашин, ввезенных из Армении

    23 Июня 2020, 23:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 231 автомашину, ввезенную из Армении в Казахстан, зарегистрировали актюбинцы согласно новым правилам с 1 июня 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции области.

    С 1 июня согласно постановлению Правительства в стране началась регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК и ввезенных в страну из Армении до 1 февраля 2020 года.

    «Для регистрации транспортных средств владельцам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлин, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Также документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом.

    С 1 июня в Актюбинской области зарегистрировано 231 автомашина, ввезенная из Армении. Ежедневно к нам обращается более 15 человек за получением консультации по регистрации данных автомашин», - рассказал начальник управления административной полиции ДП области Ерлан Алимагамбетов.

    Для получения консультации по регистрации автомашин можно обратиться в СпецЦон или в департамент полиции по телефону 525-100.

    Напомним, 20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения.

    В Министерстве внутренних дел РК рассказали о механизмах регистрации авто, ввезенных из Армении, а также о том, как снять с казахстанского учета ввезенное из Армении авто.

    Свыше 2000 автомобилей из Армении зарегистрировали в Казахстане с 1 июня.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Армения МВД РК
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