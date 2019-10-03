Актюбинцы три года платили по завышенным тарифам за отопление

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жители Актобе три года платили по завышенным тарифам за тепловую энергию. Нарушения в инвестиционной программе АО «Трансэнерго» на сумму 600 млн тенге выявили актюбинские прокуроры. Теперь тариф будет не только снижен, но также актюбинцам вернут переплаченные за тепло деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру.

В 2015 году уполномоченным органом были утверждены инвестиционные программы АО «Трансэнерго» предусматривающие расширение котельной в районе Батыс 2 города Актобе и реконструкцию тепловых сетей на сумму более 600 млн тенге. Эта сумма была заложена в сумму тарифа. В рамках анализа установлено, что проект по расширению котельной не был реализован, в связи с чем, по представлению прокуратуры сумма в размере 611 млн тенге была исключена из суммы предельного тарифа. В результате, в январе 2020 года за прошлые отопительные сезоны, начиная с 2016 года каждый из 87 тысяч абонентов АО «Трансэнерго» должен получить перерасчет на сумму в размере от 1,5 до 5 тысяч тенге в зависимости от площади квартиры и объема потребления при наличии общедомовых приборов учета.

С 1 января 2020 года тариф для населения на отопление будет снижен на 4.7% и составит 2 759, 57 тенге/Гкал, тогда как по ранее действовавшему тарифу ожидался рост до 2 895,55 тенге/Гкал. Кроме того, с 1 января 2020 года ожидается снижение по тарифу за горячую воду и плата за 1 кубометр составит 222,5 тенге за отопительный сезон и 178,02 тенге за 1 кубометр за неотопительный сезон, что ниже от действующего на 4,3 тенге.