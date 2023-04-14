Актюбинцы стали меньше потреблять мяса

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Мясо и мясопродукты стали меньше употреблять жители Актюбинской области. К такому выводу пришли специалисты департамента бюро нацстатистики АСПиР РК по результатам проведенного анализа потребления продуктов питания в домашних хозяйствах региона за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам выборочного обследования домашних хозяйств за 2022 год наиболее потребляемыми продуктами питания в домашних хозяйствах в среднем на душу населения в Актюбинской области являются молоко и молочные изделия, яйца, хлебопродукты и крупяные изделия, фрукты, мясо и мясопродукты, наименее - рыба и морепродукты», - сообщили в пресс-службе департамента.

Что касается мяса, то согласно данным анализа, если в 2021 году актюбинцы в среднем на душу населения потребляли 74,9 килограмма мяса и мясопродуктов, то в 2022 году этот показатель составил 71,9 килограмма. Также снизились показатели потребления молока и молочных продуктов. В 2021 году актюбинцы в среднем потребляли 244,1 килограмма молока и молочных продуктов, то в 2022 году - 210 килограммов.

Немного уменьшилось потребление хлебопродуктов и крупяных изделий - в 2021 году потребляли 129 килограммов, а в 2022 году - 128 килограммов. Также по фруктам - в 2021 году этот показатель составил 75,7 килограмма на душу населения, а в 2022 году - 74,3.

Увеличилось потребление яиц - в 2021 году этот показатель составлял 160, а в 2022 году - 163,2. Также выросло потребление овощей - в 2021 году было 60,3 килограмма на душу населения, а в 2022 году - 62,9 килограмма. Увеличилось потребление картофеля - если в 2021 году показатель составил 42,6 килограмма на душу населения, то в 2022 году - 43,4 килограмма.



