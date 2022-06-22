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    Актюбинцы получили благодарственные письма Президента РК за проведение референдума

    22 Июня 2022, 09:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За участие в подготовке и проведении референдума благодарственными письмами Президента РК награждены более 20 актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие прошло в областном акимате. От имени Президента благодарственные письма актюбинцам вручил глава региона Ондасын Уразалин.

    «Выражаю благодарность членам общественного штаба по поддержке референдума. Здесь собрались активные члены общества, представители различных отраслей и сфер деятельности. Они объединили свои силы и провели большую работу по поддержке в проведении референдума. Процесс голования прошел без нареканий. Не было высказано критики со стороны населения, актюбинцы пришли, участвовали в референдуме, выразив свою активную гражданскую позицию», - сказал аким.

    Среди награжденных - общественники Кошкинбай Ахметов, Шамиль Саринов, Ашим Кали, главврач городской поликлиники№2 Кайырбек Токтаров, представители районных избирательных комиссий.

    За вклад в социально-экономическое развитие региона, активную общественную деятельность нагрудной знак «Облысқа еңбегі сіңірген үшін» вручен председателю областного штаба по поддержке референдума, члену общественного совета Султанбеку Ташкенбаю.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Регионы Общество Референдум
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