Актуальные вопросы озвучили сельчане на встрече с акимом Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области в ходе рабочей поездки в Каракиянский район посетил ряд сел и сельскохозяйственных объектов, также провел встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым делом, глава региона посетил тепличную территорию на 20-м километре трассы «Курык-Актау», работа которой простаивает. Товарищество в этом году планирует посадить семена огурцов, помидоров и клубники на трех гектарах. Предприниматель для реализации своего дела попросил посодействовать в проведении инфраструктуры. Аким области Нурлан Ногаев отметил необходимость всесторонней поддержки предпринимателей, желающих заняться строительством теплиц в регионе.

Глава региона также ознакомился с деятельностью крестьянского хозяйства «Рысбек», расположенного в селе Курык, в местности Кызылкум. Площадь хозяйства составляет 32 га. Из них на шести га посажены виноградные плодовые деревья, а на трех га построена теплица. Кроме того, по технологии капельного орошения были посеяны люцерна и ячмень. Таким образом, предпринимателем налажено дело по заготовке кормов для животных. Свою продукцию предприниматель реализует в селах Жетыбай, Мунайшы, Курык и г. Актау.

В целом по району зарегистрировано 1 645 личных подсобных хозяйств и 655 крестьянских хозяйств, из них 41 занимается земледелием. Кроме того, имеется также 22 фермерские теплицы общей площадью 2,9 га. В прошлом году были посеяны семена овощей на 122,5 га, в результате получено 3 117,5 тонн продукции. А в текущем году планируется посеять овощи на 130 га и получить около 4 000 тонн урожая.

Далее Нурлан Ногаев в центральном Доме культуры провел встречу с жителями Каракиянского района. На отчетной встрече аким района Кыдырберды Беков выступил с докладом о проделанной работе в 2021 году и рассказал о предстоящих задачах на 2022 год. Нурлан Ногаев, в свою очередь, ответил на вопросы жителей и выслушал их предложения. На встрече жители района подняли вопросы, касающиеся обеспечения питьевой водой, занятости населения, отстрела бродячих собак, строительства спортивного зала, канализационного очистного сооружения. Нурлан Ногаев, в свою очередь, отметил, что вопросы, поднятые в ходе совещания, будут решаться последовательно, исходя из приоритетов.

Также аким области провел личный прием граждан в селе Курык.

Помимо этого, глава региона ознакомился с работой Каракиянского профессионального колледжа. В нем обучаются по семи специальностям: автомобильное хозяйство, сельское хозяйство, ветеринария и экология, связь, телекоммуникации и информационные технологии, архитектура и строительство, швейное производство и моделирование одежды. При учебном заведении функционирует общежитие на 200 мест. Всего на сегодняшний день обучается 394 студента. В 2021 году колледж окончили 118 выпускников, из них 84 трудоустроены по специальности.

Ознакомившись с работой колледжа, глава региона провел встречу с молодежью района. В ходе встречи молодые люди задавали акиму области, интересующие их вопросы и озвучили свои предложения. Поднятые молодежью вопросы в основном, касались социальных проблем. Глава региона отметил, что будущее сегодня за образованным, грамотным, конкурентоспособным поколением и призвал молодежь принять участие в развитии гражданского общества.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение ответственным лицам прилагать максимум усилий для развития гражданского общества, укрепления его потенциала. Чем сильнее гражданское общество, тем сильнее страна. Для этого сейчас созданы все условия, остается лишь реализовать задуманное», - сказал Нурлан Ногаев.

Аким области также посетил реабилитационный центр «Аксон Мед», расположенный в селе Курык. В организации трудятся 40 человек.

Центр оказывает реабилитационные, восстановительные услуги при различных послеоперационных и сердечно-сосудистых, позвоночно-спинальных заболеваниях.

В учреждении функционируют специальные кабинеты для двигательных упражнений, лечения водой, током, солью, парафинолечения и физиотерапии. Центр имеет возможность принимать до 200 пациентов в день.

Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в рамках двухдневного рабочего визита в Каракиянский район ознакомился с социально-экономическим развитием ряда сел и провел встречи с населением.