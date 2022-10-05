Актуальные вопросы цифровизации экономики, госуправления и госуслуг обсудили сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели выездную рабочую встречу на площадке Центра поддержки цифрового Правительства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Основной целью мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов цифровой трансформации государственного управления и государственных услуг.

« Цифровизация – ключевой элемент современной конкурентоспособной экономики и системы государственного управления. Основными задачи в данной сфере являются цифровизация всех процессов предоставления государственных услуг, устранение цифрового неравенства, обеспечение качественным интернетом, в том числе отдаленных населенных пунктов» «, - отметил Даурен Адильбеков.

В мероприятии также приняли участие министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, представители министерств индустрии и инфраструктурного развития, финансов, труда и социальной защиты населения, внутренних дел, экологии, геологии и природных ресурсов, здравоохранения, просвещения, а также центра поддержки цифрового Правительства.