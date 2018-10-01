Акцию «Посади дуб» объявили в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 70 тысяч деревьев по числу жителей города Аксу Павлодарской области и входящих в него сёл, в том числе дубы, можно посадить в ближайшие дни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках празднования 57-летия города Аксу и в честь Года экологии в Павлодарской области объявлена акция по посадке 70 тысяч деревьев по количеству жителей. Акция «Посади дуб» - это инициатива нашего центра, и акимат города нас поддержал», - рассказала руководитель центра развития молодёжных инициатив города Асемгуль Ракимова.
Власти города Аксу распространили сегодня информация о том, что «каждый желающий может посадить дуб в своём дворе». Жёлуди для посадки можно получить в центре развития молодёжных инициатив.
«Жёлуди у меня в наличии. Даём всем желающим бесплатно. Взять можно хоть сегодня», - дополнила Асемгуль.
Как стало известно, желудями для посадки дубов в аксуских дворах активистов обеспечил сам аким города Николай Дычко.
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