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Акцию «Посади дуб» объявили в Павлодарской области

3 Октября 2018 16:17 158
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Акцию «Посади дуб» объявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 70 тысяч деревьев по числу жителей города Аксу Павлодарской области и входящих в него сёл, в том числе дубы, можно посадить в ближайшие дни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках празднования 57-летия города Аксу и в честь Года экологии в Павлодарской области объявлена акция по посадке 70 тысяч деревьев по количеству жителей. Акция «Посади дуб» - это инициатива нашего центра, и акимат города нас поддержал», - рассказала руководитель центра развития молодёжных инициатив города Асемгуль Ракимова.

Власти города Аксу  распространили сегодня информация о том, что «каждый желающий может посадить дуб в своём дворе». Жёлуди для посадки можно получить в центре развития молодёжных инициатив.

«Жёлуди у меня в наличии. Даём всем желающим бесплатно. Взять можно хоть сегодня», - дополнила Асемгуль.

Как стало известно, желудями для посадки дубов в аксуских дворах активистов обеспечил сам аким города Николай Дычко.

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Экология,
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Автор:

Антон Гагарин

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