Акция по обмену старой электротехники стартовала в Астане и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане и Алматы стартовала акция по обмену старой электробытовой техники на сертификат, дающий скидку при покупке нового энергосберегающего холодильника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на пресс-конференции по случаю запуска акции руководитель департамента устойчивого развития и урбанизации программы развития ООН в РК Рамазан Жампиисов, Казахстан на сегодня динамично развивается и растет потребление электроэнергии.

«В прошлом году мы достигли рекордных уровней. Более 100 миллиардов киловатт часов выработано. Конечно структура электроэнергетики в РК такова, что в основном базируется на угле, на ископаемом топливе, и, конечно, она связана с большим процентом выбросов парниковых газов в атмосферу», - сказал Рамазан Жампиисов.

По его словам, с учетом общего развития страны стоят определенные целевые индикаторы, международные обязательства в рамках Парижского климатического соглашения по сокращению выбросов парниковых газов, развитию возобновляемой энергетики.

«В своей работе в рамках деятельности программы развития ООН особое внимание уделяем вопросам энергосбережения и энергоэффективности, которые мы считаем, является одним из основных первоочередных мер, которые призваны внести значительный вклад в вопросы сокращения парниковых газов. В целом по проекту реализуется комплекс мероприятий, которые сосредотачиваются на совершенствовании законодательства, где мы предлагаем внедрение системы минимальных требований по энергопотреблению продукции - как в государственном, так и в квазигосударственном секторе», - пояснил Рамазан Жампиисов.

Он также добавил, что в Казахстане возможно внедрение добровольных стандартов энергопотребления продукции.

«Также мы рассматриваем вопросы стимулирования использования энергоэффективной продукции. Одним из таких моментов является запуск акции. Мы провели анализ и одним из наиболее энергопотребляющих бытовых приборов являются холодильники, в секторе электроэнергетики трансформаторы и электродвигатели. Эта акция сосредоточена на холодильном оборудовании. Предоставляется порядка 16,5 тысяч тенге скидочных купонов. Планируем реализовать порядка двух тысяч купонов на общую сумму 33 миллиона тенге», - уточнил Рамазан Жампиисов.

В свою очередь руководитель управления по энергосбережению и повышению энергоэффективности Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Жаксылык Токаев сообщил, что холодильники являются самыми энергоемкими приборами в системе ЖКХ.

«В среднем порядка 400 киловатт в год потребляет один холодильник. Если раньше был класс энергоэффективности холодильников класса А, то сегодня появились холодильники А+, А2+ и будет время когда у нас будет А4+. Главой государства поставлена задача стимулирования, вопросов продвижения энергоэффективных оборудований, стимулирование вопросов энергосбережения. Думаю, что совместный проект с программой развития ООН по стандартам и сертификации энергоэффективных бытовых приборов и оборудования в РК должен стать механизмом стимулирования потребителей на покупку энергоэффективных холодильников», - подчеркнул он.

Отметим, что дисконтная программа дает возможность бесплатно сдать старую бытовую технику в специализированную службу на дальнейшую утилизацию (города Астана и Алматы) и получить скидочный сертификат. Воспользоваться скидкой покупатели смогут при приобретении нового энергоэффективного холодильника в сети магазинов «Технодом» и «Мечта».