Акцент на качество жизни наиболее важен в Послании - профсоюзы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акцент на качество жизни наиболее важен в Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, считает представитель алматинских профсоюзов государственных служащих, сферы обслуживания и общественных объединений Данагуль Айнакулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с большим воодушевлением выслушали нынешнее Послание Президента РК. В программном документе изложено дальнейшее развитие страны на новом этапе. Выдвигаемые программные инициативы по модернизации страны, такие, как стратегическая цель к 2050 году войти в 30-ку развитых стран мира, комплексная программа «Нурлы жол», План нации «100 конкретных шагов», Третья модернизация страны и другие ставят целью формирование новой модели экономического роста. Вселяет надежду на дальнейшее повышение уровня жизни.

Неуклонное повышение уровня благосостояния народа, уровня жизни остается главной целью и задачей, которую особо подчеркивает Елбасы.

Качество жизни - это многоуровневое и многосоставное понятие. Состояние здоровья, продолжительность жизни, экология, питание, условия труда, бытовой комфорт, условия для людей с ограниченными возможностями, социальное окружение, удовлетворение духовных и культурных потребностей, доступ к знаниям, информации, свободное время и другое»,- сказала Данагуль Айнакулова.

Как представителя профсоюзов, для нее наиболее важна занятость населения и появление новых рабочих мест.

«Послание акцентирует внимание на стабильных источниках роста бизнеса, стимулировании частных инвестиций, способствованию свободного рынка. Именно бизнес создает новые рабочие места, и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами. Сегодня Алматы обеспечивает 1/5 экономики страны, ¼ госбюджета. Алматы входит в 600 ведущих городов мира, которые формируют 60% мирового ВВП, участвуя в глобальной конкуренции»,- сказала Данагуль Айнакулова.

Она также напомнила, что Президент в новом Послании говорит о необходимости высокого качества жизни казахстанцев, обозначив конкретные шаги достижения этой цели. В нем нашли отражение все ключевые вопросы жизни казахстанского общества.

«Можно сказать, что нынешнее Послание предоставляет собой глобальную стратегию повышения качества жизни казахстанцев. Президент не просто поставил цели, он озвучил конкретные задачи и определил пути их реализации», - заключила Айнакулова.