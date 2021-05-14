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    Актоты Раимкулова рассказала о планах по сотрудничеству с Тимуром Бекмамбетовым

    14 Мая 2021, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и информации Актоты Раимкулова прокомментировала новость касательно того, что известный режиссер Тимур Бекмамбетов стал послом туризма Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, недавно ряд СМИ сообщал о том, что известный режиссер Тимур Бекмамбетов, родившийся в Атырау, теперь будет представлять Узбекистан.

    «Вы знаете, что Тимур Бекмамбетов – планетарная личность и у него очень много проектов в самых разных странах. В том числе рассматривались и проекты в нашей стране. По поводу послов туризма, на сегодняшний день у нас много интересных личностей, которые являются послами туризма – Димаш Кудайберген, Самал Еслямова. Конечно, Тимур Бекмамбетов нами тоже рассматривался. Просто у него по большому счету не было возможности приехать в связи с пандемией и так далее. Думаю, чем больше будет таких знаковых людей вовлечено в этот процесс амбассадоров туризма, спорта, культуры, тем больше будет узнаваемость нашей страны», - пояснила Актоты Раимкулова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга СЦК.

    Она рассказала, что с Тимуром Бекмамбетовым есть планы по совместному сотрудничеству, а также созданию co-продукции в сфере кинематографии.

    «Есть предложения с его стороны по реализации его сценариев. В то же время мы рассматриваем возможность признания его послом туризма, культуры нашей страны, во всем мире. Мы очень гордимся нашим соотечественником и, конечно, очень приятно, что соседняя страна Узбекистан также привлекает его в этом качестве. Будем в этом направлении и дальше работать Тимур Бекмамбетов, являясь практически нашим соотечественником, всегда относится к Казахстану с большим уважением, приезжает в Казахстан. Вы знаете, что он в Нур-Султане проводил фестиваль экшн-фильмов», - добавила министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Культура Минкультуры
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